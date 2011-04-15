Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

01/07/2019
12:26

Министр цифрового развития РФ оценил уровень цифровизации Курской области

В Курской области обсудили реализацию в регионе национального проекта "Цифровая экономика". Совещание прошло под руководством министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова. Об этом сообщает Администрация Курской области.

Основной темой разговора стал переход региона на цифровое эфирное телевидение. Аналоговое вещание в Курской области полностью отключат 14 октября, к чему куряне практически готовы - уже продано более 23 тыс. приставок. Малообеспеченным семьям затраты на цифровой приёмник компенсирует государство.

Ещё один важный вопрос - подключение к высокоскоростному интернету социально значимых объектов региона - таких как школы, органы власти, пункты полиции и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).

"Федеральное правительство выделяет 1 млрд 300 тыс. руб. на то, чтобы подключить к интернету 1.5 тыс. социально значимых объектов. Это ФАПы, школы, пожарные бригады по всей Курской области", - сообщил К.Носков.

В пилотном режиме в Курске опробуют ещё один проект, о реализации которого договорились в рамках совещания. В области создадут региональный портал госуслуг в связке с Единым порталом государственных услуг.

Также в ходе мероприятия обсудили обеспечение стабильной и бесперебойной сотовой связи на автомобильных дорогах. Министр сообщил, что в планах в течение 3 лет существенно поднять качество сигнала на трассах федерального значения.


"AK&M" от 01.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100