Министр цифрового развития РФ оценил уровень цифровизации Курской области

В Курской области обсудили реализацию в регионе национального проекта "Цифровая экономика". Совещание прошло под руководством министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова. Об этом сообщает Администрация Курской области.



Основной темой разговора стал переход региона на цифровое эфирное телевидение. Аналоговое вещание в Курской области полностью отключат 14 октября, к чему куряне практически готовы - уже продано более 23 тыс. приставок. Малообеспеченным семьям затраты на цифровой приёмник компенсирует государство.



Ещё один важный вопрос - подключение к высокоскоростному интернету социально значимых объектов региона - таких как школы, органы власти, пункты полиции и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).



"Федеральное правительство выделяет 1 млрд 300 тыс. руб. на то, чтобы подключить к интернету 1.5 тыс. социально значимых объектов. Это ФАПы, школы, пожарные бригады по всей Курской области", - сообщил К.Носков.



В пилотном режиме в Курске опробуют ещё один проект, о реализации которого договорились в рамках совещания. В области создадут региональный портал госуслуг в связке с Единым порталом государственных услуг.



Также в ходе мероприятия обсудили обеспечение стабильной и бесперебойной сотовой связи на автомобильных дорогах. Министр сообщил, что в планах в течение 3 лет существенно поднять качество сигнала на трассах федерального значения.





"AK&M" от 01.07.2019