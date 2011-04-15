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01/07/2019
12:24

"Почта России" доставляет пенсии и пособия в затопленные районы Иркутской области

Сотрудники "Почты России" начали доставку пенсий и социальных выплат жителям затопленных территорий Иркутской области. Об этом говорится в сообщении предприятия.

В населённые пункты, с которыми сохранилось автомобильное сообщение, почту и денежные выплаты доставляют на служебных автомобилях. В Тулуне, где дома и дороги пострадали больше всего, пенсии и другие социальные пособия развозят на лодках и с помощью транспорта МЧС. В Тофаларию почту доставят на вертолёте.

Для оперативного решения вопросов на место ЧС прибыли директор макрорегиона Сибирь ФГУП "Почта России" Николай Новосельцев и директор Иркутского филиала Почты России Юрий Бойко.

Напомним, в нескольких районах Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. В 55 населённых пунктах 6 муниципальных районов Иркутской области (Тулунский - 21, Чунский - 14, Нижнеудинский - 2, Тайшетский - 3, Зиминский -12, Куйтунский - 3) в результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках подтоплены 3296 домов, в которых проживает 9809 человек (в том числе 2681 ребёнок), 18 социально значимых объектов, 3525 приусадебных участков.

Макрорегион "Сибирь" ФГУП "Почта России" объединяет Управления федеральной почтовой связи всех регионов Сибирского Федерального округа. На территории МР "Сибирь" функционируют 5500 отделений почтовой связи и 115 почтамтов. Коллектив входящих в структуру Макрорегиона "Сибирь" подразделений составляет около 45 тыс. человек.

ФГУП "Почта России" (ИНН 7724261610) - сеть федеральной почтовой связи, включающая 87 филиалов, 41.901 тыс. отделений почтовой связи. Компания оказывает почтовые, финансовые, инфокоммуникационные и прочие услуги в городах и сельских населённых пунктах по всей России. "Почта России" была основана в 2002 году и объединила организации федеральной почтовой связи. Уставный капитал компании составляет 83.254 млн руб.


"AK&M" от 01.07.2019
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