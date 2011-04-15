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01/07/2019
12:30

Банк России расширил маржинальные требования к брокерам

C 1 июля 2019 года вступает в силу указание Банка России, которое устанавливает требования к брокерам при совершении сделок за счёт клиентов не только с ценными бумагами, но также в отношении открытых позиций по производным финансовым инструментам и валютным позициям. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В настоящее время брокеры предоставляют своим клиентам возможность объединения на своих счетах инструментов как фондового, так и валютного рынка, а также производных финансовых инструментов. Однако маржирование таких портфелей производилось не в полной мере корректно, поскольку ранее действующие правила Банка России от 2014 года регулировали маржинальные сделки только с ценными бумагами.

Новый нормативный акт Банка России направлен на повышение конкурентоспособности российских брокеров за счет эффекта от портфельной оптимизации клиентского обеспечения под непокрытые позиции, а также на защиту клиента брокера от ценовых колебаний на различных сегментах финансового рынка за исключением фондового.

Помимо расширения периметра маржинальных требований, изменен принцип оптимизации покрытия разнонаправленных рисков клиента, возникающих при хеджировании позиций; уточнены правила открытия и переноса непокрытых позиций в условиях исчерпания лимита по начальной марже; уточнены правила закрытия позиций клиента.



"AK&M" от 01.07.2019
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