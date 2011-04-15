Вступили в силу изменения в закон о долевом строительстве

Вступившие в силу изменения в законодательство о долевом строительстве предусматривают переход от модели привлечения средств граждан - участников долевого строительства непосредственно на счета застройщиков к модели, когда средства дольщиков депонируются на специальных счетах эскроу в уполномоченном банке. Эти средства будут поступать в распоряжение застройщика только после завершения строительства и регистрации прав на первый объект долевого строительства. Об этом говорится в сообщении Банка России.



С 1 июля привлечение средств участников долевого строительства допускается только с использованием счетов эскроу. Исключение составляют проекты строительства, которые соответствуют установленным правительством критериям, определяющим степень готовности объектов строительства и количество заключенных договоров участия в долевом строительстве. По этим проектам договоры участия в долевом строительстве продолжат заключаться без использования счетов эскроу.



Переход к новой модели финансирования жилищного строительства позволит обеспечить защиту прав физических лиц - участников долевого строительства, а высокая защищенность средств граждан будет служить фактором повышения спроса на участие в такой модели, подчёркивает ЦБ.



По состоянию на 17 июня 2019 года в 7 банках открыто более 3800 счетов эскроу с остатками на них в сумме 11 млрд руб. Кроме того, кредитные организации сообщили о поступлении почти 1800 заявок застройщиков о кредитовании с использованием счетов эскроу. На 1 мая 2019 года заключено 100 кредитных договоров более чем на 74 млрд руб.







"AK&M" от 01.07.2019