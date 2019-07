Газпром выплатит дивиденды за 2018 год на 393.2 млрд руб. из расчёта 16.61 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании по итогам годового собрания акционеров.



Это в два раза выше, чем по итогам 2017 года. На выплату дивидендов будет направлено 27% от прибыли, относящейся к акционерам ПАО "Газпром", по международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год. Это рекордно высокий размер дивидендов за всю историю компании.



Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 18 июля 2019 года. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, - 1 августа 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 22 августа 2019 года. Данные решения полностью соответствуют рекомендациям совета директоров.



Собрание утвердило аудитором на 2019 год ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты".



Собрание признало утратившим силу порядок выплаты дивидендов ОАО "Газпром", утверждённый решением годового Общего собрания акционеров компании 28 июня 2013 года.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



