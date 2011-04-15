"Черкизово" заключило контракты на поставку птицы в Китай на $8 млн

Группа "Черкизово" заключила контракты на экспорт в КНР более 3.3 тыс. т птицеводческой продукции с отгрузкой в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении компании.



В денежном выражении объём законтрактованных поставок превышает $8 млн.



Право на поставки в Китай птицеводческой продукции имеют шесть предприятий группы "Черкизово": "Моссельпром" и "Петелинская птицефабрика" (Московская область), "Васильевская птицефабрика" (Пензенская область), "Лиско-Бройлер" (Воронежская область), "Белая птица - Курск" (Курская область), а также производитель мяса индейки "Тамбовская индейка".



Группа "Черкизово" начала поставки продукции в Китай в мае 2019 года. Большая часть отправленной через морской порт "Санкт-Петербург" продукции - куриные лапы, которые широко используются в китайской национальной кухне. Кроме того, "Черкизово" будет отгружать в страну куриные крылья, голени и другие виды продукции.



Как ожидается, по итогам мая-июня объём поставок птицеводческой продукции группы в Китай составит около 1 тыс. т.



По оценкам Группы "Черкизово", в 2019 году российские компании могут поставить в Китай более 30 тыс. т птицеводческой продукции, а в течение нескольких лет годовой объём экспорта может достичь 150-200 тыс. т.



ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи.



Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 8.4% до 3.201 млрд руб. с 2.954 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 24.6% до 26.681 млрд руб. с 21.421 млрд руб., валовая прибыль - на 5.2% до 7.179 млрд руб. с 6.825 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 48.9% до 4.032 млрд руб. с 2.708 млрд руб.





"AK&M" от 01.07.2019