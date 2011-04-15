Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

01/07/2019
12:43

"Черкизово" заключило контракты на поставку птицы в Китай на $8 млн

Группа "Черкизово" заключила контракты на экспорт в КНР более 3.3 тыс. т птицеводческой продукции с отгрузкой в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении компании.

В денежном выражении объём законтрактованных поставок превышает $8 млн.

Право на поставки в Китай птицеводческой продукции имеют шесть предприятий группы "Черкизово": "Моссельпром" и "Петелинская птицефабрика" (Московская область), "Васильевская птицефабрика" (Пензенская область), "Лиско-Бройлер" (Воронежская область), "Белая птица - Курск" (Курская область), а также производитель мяса индейки "Тамбовская индейка".

Группа "Черкизово" начала поставки продукции в Китай в мае 2019 года. Большая часть отправленной через морской порт "Санкт-Петербург" продукции - куриные лапы, которые широко используются в китайской национальной кухне. Кроме того, "Черкизово" будет отгружать в страну куриные крылья, голени и другие виды продукции.

Как ожидается, по итогам мая-июня объём поставок птицеводческой продукции группы в Китай составит около 1 тыс. т.

По оценкам Группы "Черкизово", в 2019 году российские компании могут поставить в Китай более 30 тыс. т птицеводческой продукции, а в течение нескольких лет годовой объём экспорта может достичь 150-200 тыс. т.

ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи.

Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 8.4% до 3.201 млрд руб. с 2.954 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 24.6% до 26.681 млрд руб. с 21.421 млрд руб., валовая прибыль - на 5.2% до 7.179 млрд руб. с 6.825 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 48.9% до 4.032 млрд руб. с 2.708 млрд руб.


"AK&M" от 01.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100