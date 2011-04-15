НОВАТЭК, Mitsui и JOGMEC подписали договор купли-продажи доли в "Арктик СПГ-2"

ПАО "НОВАТЭК" и консорциум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC подписали договор купли-продажи в отношении 10% доли участия в проекте "Арктик СПГ-2". Об этом говорится в сообщении сторон.



Участие в проекте также предусматривает приобретение японскими участниками СПГ в объёме около 2 млн т в год с "Арктик СПГ-2" на долгосрочной основе. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время после получения необходимых регуляторных одобрений.



Проект "Арктик СПГ-2" предусматривает строительство трёх очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6.6 млн т в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. По состоянию на 31 декабря 2018 года доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1138 млрд куб. м природного газа и 57 млн т жидких углеводородов. По российской классификации запасы месторождения составили 1978 млрд куб. м природного газа и 105 млн т жидких углеводородов. ООО "Арктик СПГ-2" владеет лицензией на экспорт СПГ.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за I квартал 2019 года выросла в 8.9 раза до 381.8 млрд руб. (126.74 руб. на акцию) по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации составила 234.1 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 117.9 млрд руб., увеличившись на 30.5% и 54.6% соответственно.





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