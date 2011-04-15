"Балтийский лизинг" ведёт активную работу в цифровизации, М.Мяснянкин

"Балтийский лизинг" ведёт активную работу в цифровизации. Об этом заявил директор филиала в Курске Максим Мяснянкин, говорится в сообщении компании по итогам VIII Среднерусского экономического форума.



"На сегодня цифровизация - необходимое условие для развития любой отрасли. В настоящее время внедрение новых технологий в бизнес-процессы является одним из ключевых конкурентных преимуществ предприятий. Клиенты и партнёры, обращаясь в компании, выберут ту, которая сможет предоставить комфортные online-сервисы: личный кабинет, систему электронного документооборота и другие инструменты. "Балтийский лизинг" ведёт активную работу в этом направлении. Процесс достаточно трудоёмкий, однако, чтобы оставаться на рынке и отвечать потребностям клиентов, такая работа просто необходима", - рассказал он.



Среди недавних успешных проектов "Балтийского лизинга" по направлению цифровизации бизнеса можно назвать страховой калькулятор. Новый продукт позволяет рассчитать стоимость страховки при подготовке сделки буквально за пару минут и оперативно предоставить клиенту информацию о финальной цене договора. В ближайшие месяцы будет запущен процесс интеграции калькулятора с фронт-офисными системами страховых организаций, выступающих партнёрами "Балтийского лизинга", что позволит предлагать для целого пула клиентов с положительной страховой историей дополнительные скидки.



VIII Среднерусский экономический форум состоялся 26-27 июня в Курске. Тема СЭФ - "Цифровой регион".



В работе форума принимали участие более 2.5 тыс. человек - представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Организаторами СЭФ выступили: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнёр форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнёр форума - строительная компания "Инстеп".



Подробнее о форуме на: http://www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 01.07.2019