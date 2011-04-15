Кабмин продлил срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу

Правительство РФ продлило срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу до 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Ранее срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу был установлен до 1 июля 2018 года и затем продлён до 1 июля 2019 года.





"AK&M" от 01.07.2019