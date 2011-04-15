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01/07/2019
14:21

Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 19 июня по 26 июня, снизилось на 1.3%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю с 19 июня по 26 июня 2019 года, снизилась на 1.3% до 752.3 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.

За неделю уменьшение количества безработных произошло в 75 регионах. Наибольшее снижение показателя наблюдалось в Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, Сахалинской, Рязанской, Мурманской и Томской областях, республиках Крым, Тыва и Карачаево-Черкесской Республике.

В восьми регионах отмечен рост численности безработных. Увеличение показателя наблюдалось в Севастополе, Чеченской Республике, республиках Ингушетия и Дагестан, Забайкальском крае, Тульской, Саратовской и Калининградской областях.


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