Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 19 июня по 26 июня, снизилось на 1.3%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю с 19 июня по 26 июня 2019 года, снизилась на 1.3% до 752.3 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



За неделю уменьшение количества безработных произошло в 75 регионах. Наибольшее снижение показателя наблюдалось в Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, Сахалинской, Рязанской, Мурманской и Томской областях, республиках Крым, Тыва и Карачаево-Черкесской Республике.



В восьми регионах отмечен рост численности безработных. Увеличение показателя наблюдалось в Севастополе, Чеченской Республике, республиках Ингушетия и Дагестан, Забайкальском крае, Тульской, Саратовской и Калининградской областях.





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