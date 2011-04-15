Украина ввела антидемпинговые меры в отношении импорта отдельных видов проката из России и КНР

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины ввела антидемпинговую пошлину в отношении некоторых видов проката с коррозионностойким покрытием из России и КНР. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.



Антидемпинговая пошлина в размере 47.57% вводится сроком на 5 лет. Попадающие под действие пошлины товары классифицируются согласно УКТВЭД по кодам 7210 3000 00, 7210 4100 00, 7210 4900 00, 7210 5000 00 , 7210 6100 00, 7210 6900 00, 7210 9080 00, 7212 2000 00, 7212 3000 00, 7212 5020 00, 7212 5030 00, 7212 5040 00, 7212 5061 00, 7212 5069 00 , 7212 5090 00, 7225 9100 00, 7225 9200 00, 7225 9900 00, 7226 9910 00, 7226 9930 00, 7226 9970 00.





"AK&M" от 01.07.2019