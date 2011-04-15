Банк России на 2 июля понизил курс евро к рублю более чем на 42 копейки до 71.6635 руб., курс доллара США - более чем на 2 копейки до 63.0452 руб.

Банк России на 2 июля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 42 копейки до 71.3962 руб. с 71.8179 руб., курс доллара США - более чем на 2 копейки до 63.0541 руб. с 63.0756 руб. 29 июня.



Стоимость бивалютной корзины на 2 июля уменьшилась более чем на 20 копеек (-0.3%) до 66.8064 руб. с 67.0097 руб. 29 июня.



"AK&M" от 01.07.2019