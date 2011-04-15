Индекс предпринимательской уверенности в добывающих и обрабатывающих производствах снижается

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщённое состояние предпринимательского поведения, с июня 2018 года по июнь 2019 года в добывающих производствах снизился до 1% с 3%; в обрабатывающих производствах - вырос с минус 2% до минус 1%; в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха остался без изменений - минус 6%. На величину индекса предпринимательской уверенности значительное влияние оказывает сезонный характер производства. Об этом говорится в сообщении Росстата.



По оценкам руководителей организаций, баланс оценок спроса на продукцию (портфеля заказов) составил в июне 2019 года в добывающих производствах минус 20%; в обрабатывающих производствах - минус 33%.



Среди опрошенных руководителей число оптимистически настроенных на рост производства в течение ближайших 3 месяцев превышает число ожидающих снижения выпуска продукции в добыче полезных ископаемых на 20 процентных пунктов, в обрабатывающих производствах - на 24 процентных пункта.



Экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 14% и удовлетворительной - 73% руководителей, в обрабатывающих производствах соответственно - 10% и 75% респондентов. В добыче полезных ископаемых число оптимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации превышает число пессимистически настроенных респондентов на 1 процентный пункт, в обрабатывающих производствах число пессимистов превышает число оптимистов на 5 процентных пунктов.



Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 24% опрошенных, в обрабатывающих производствах - 30%. При этом, число оптимистов превысило число ожидающих ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 19 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах - на 23 процентных пункта.



Средний уровень загрузки производственных мощностей, по оценке опрошенных руководителей, в добыче полезных ископаемых составил 69%, в обрабатывающих производствах - 64%. 89% респондентов в добыче полезных ископаемых и 90% в обрабатывающих производствах считают, что их производственные мощности обеспечат удовлетворение ожидаемого в ближайшие 6 месяцев спроса на продукцию, из них 5% и 10% соответственно, указывают на избыточность имеющихся мощностей.



Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения и неопределённость экономической ситуации.



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