После гэпа вверх рубль начал сдавать позиции вслед за развивающимися валютами

В понедельник пара USD/RUB открылась с существенным межсессионным разрывом вниз, приблизившись к пятничному минимуму, но сразу перешла к росту, отыграв почти все дневные потери. Пара EUR/RUB также стартовала на отрицательной территории, после чего начала активно восстанавливаться, тем не менее, неся умеренные потери на фоне снижения евро на внешнем рынке. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина.



Предыдущую сессию рубль завершил около новых недельных минимумов из-за падения нефти и на опасениях негативных результатов саммита G20. Однако прошедшая на данном мероприятии в субботу встреча лидеров США и Китая завершилась договоренностью возобновить переговоры по двухсторонней торговой сделке, а также ослаблением ограничений, наложенных США на работу Huawei с американскими компаниями.



Внешнеторговая разрядка вызвала всплеск спроса на глобальные рисковые активы. Однако развивающиеся валюты после утреннего роста начали сдавать позиции. Рубль также не смог развить восходящий импульс, произошедший на открытии и растерял существенную часть роста. Вероятно, рубль исчерпал краткосрочный потенциал укрепления и для его возобновления необходимы новые драйверы. А пока текущие уровни многие инвесторы воспринимают как привлекательные для покупки валюты за рубли.



В то же время российский долговой рынок продолжает демонстрировать восходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI сдержанно повышается, находясь в рамках двухнедельного диапазона консолидации.



Нефтяные цены в понедельник открылись с большим гэпом вверх, после чего продолжили поступательно расти. Однако из-из того, что закончивший в пятницу свое действие августовский контракт стоил приблизительно на $1 дороже текущего сентябрьского, достигнутые ценовые уровни не вполне отражают размер данного импульса. К текущему моменту котировки откатились, сейчас Brent прибавляет 2.9% около отметки $66.3.



Кроме ослабления внешнеторговой напряженности активному росту нефтяных цен способствовало заявление российского президента о том, что РФ и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении добычи на 6-9 месяцев. Сегодня в Вене стартует встреча участников сделки ОПЕК+, на которой будет принято окончательное решение о ее дальнейшем действии и параметрах.



Американская валюта с открытия демонстрирует поступательный рост. Индекс доллара (DXY) обновил недельный максимум, после чего перешел к консолидации, прибавляя сейчас 0.3% около отметки 96.5 п.



Несмотря на ослабление внешнеторгового конфликта, доллар ускорил рост из-за снижения евро, вызванного крайне слабой экономической статистики, вышедшей в понедельник в ЕС. Кроме того, уменьшение рисков торговой войны сократило вероятность снижения ставки ФРС. Сегодня повлиять на динамику мировых рынков могут данные по американской экономике.



Европейская валюта с самого начала дня находится под существенным давлением. Пара EUR/USD обновила недельный минимум, теряя сейчас 0.4% вблизи отметки 1.133. Снижению евро способствовали данные по экономике ЕС и его ключевых стран, так как почти все показатели были хуже прогноза.



"AK&M" от 01.07.2019