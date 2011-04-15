Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку об ограничении добычи нефти

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Комитет ОПЕК+ рекомендовал до конца 2020 года продлить сделку об ограничении добычи нефти. Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, сообщают СМИ.
Страны ОПЕК+ могут снизить добычу нефти на 1.2 млн баррелей в сутки по сравнению с показателем октября 2018 года.
"AK&M" от 01.07.2019