Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку об ограничении добычи нефти

Комитет ОПЕК+ рекомендовал до конца 2020 года продлить сделку об ограничении добычи нефти. Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, сообщают СМИ.



Страны ОПЕК+ могут снизить добычу нефти на 1.2 млн баррелей в сутки по сравнению с показателем октября 2018 года.





"AK&M" от 01.07.2019