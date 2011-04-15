ФАС одобрила акционерное соглашение Соллерса и Ford

ФАС одобрила акционерное соглашение ПАО "Соллерс" и Ford Russia Holdings B. V. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



После реструктуризации бизнеса Ford Sollers Netherlands B.V. перейдёт под контроль ПАО "Соллерс", но управление компаний будет осуществляться совместно.



Ford предоставит новой группе право на производство, сборку и обслуживание автомобилей марки Ford в России.



Кроме того, в случае заключения специального инвестиционного контракта (СПИК) компания Ford будет оказывать содействие локализации компонентов на основе собственных разработок Ford.



Концентрация усилий касается автомобилей марки Транзит V363.

"Принимая во внимание, что сделка осуществляется ввиду перепрофилирования бизнеса Ford на территории России, а также тот факт, что данное акционерное соглашение не повлияет на долю компаний на рынке в сегменте легкового коммерческого транспорта, ФАС России приняла положительное решение по сделке", - комментирует Елена Филашина, заместитель начальника Управления контроля промышленности ФАС.



Ранее совет директоров Соллерса одобрил покупку 51% акций Ford Sollers Netherlands B.V. у Ford Russia Holdings B.V.





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