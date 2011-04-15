Дайджест газеты "Ведомости" от 2 июля 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 2 июля 2019 года.





КТО ЗАРАБОТАЛ НА БЛАГОУСТРОЙСТВЕ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ

НА ПРОГРАММУ ЗА ДВА ГОДА ПОТРАЧЕНО БОЛЕЕ 100 МЛРД РУБЛЕЙ



"Приехала девушка, показала схему. Я ей сказал, что в ближайшие несколько лет у нас эта работа не планируется. И вообще, нужно подавать свои заявки на конкурс, а не ловить губернатора за рукав посреди улицы" - так описывает губернатор Калужской области Анатолий Артамонов знакомство с КБ "Стрелка" по госпрограмме "Формирование комфортной городской среды".



Это было в 2017 г., "Стрелка" разрабатывала для Калуги проект набережной реки Яченки.



Минстрой РФ тогда обещал грандиозную программу благоустройства, а "Стрелка" была ответственной за общественные пространства в 40 городах. За два года на программу потрачено больше 100 млрд руб. из бюджетов разных уровней. Однако, несмотря на потраченные миллиарды, похвастать особо нечем: деньги были размазаны по 3000 муниципалитетов, большинство из них на полученные деньги смогли разве что положить асфальт в нескольких дворах. А проекты "Стрелки", которые должны были стать самой прогрессивной частью программы, реализованы меньше чем на 15%, хотя на эти и другие проекты за последние три года КБ получило около 4,6 млрд руб. "Ведомости" разобрались, зачем запускалась программа и кто на ней заработал.





ПРАВИТЕЛЬСТВО ВВЕЛО НОВЫЕ KPI ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ ГОСКОМПАНИЙ

ОНО РЕКОМЕНДУЕТ ЛИШАТЬ ИХ ПРЕМИЙ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ МАЙСКОГО УКАЗА ВЛАДИМИРА ПУТИНА





Правительство решило по-новому оценивать работу руководства госкомпаний. Пересмотренные ключевые показатели эффективности (KPI) перечислены в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым в конце июня. "Ведомости" ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил представитель аппарата правительства.





"ПОБЕДА" НЕ СОБИРАЕТСЯ ВОЗОБНОВЛЯТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ "ПУЛКОВО"



ПОЛЕТОВ ЗА РУБЕЖ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НЕ БУДЕТ И В ЗИМНЕМ РАСПИСАНИИ ЛОУКОСТЕРА





"Победа" прекратила международные полеты из Санкт-Петербурга в этом году с началом летней навигации - в конце марта. "Победа" летала из "Пулково" в Кельн, Милан, Пизу, Тбилиси, Лондон и Стамбул. При этом лоукостер продолжает летать из Санкт-Петербурга в 14 российских городов, не считая Москвы, в том числе в Екатеринбург, Ростов, Сочи, Минеральные Воды, Анапу, Краснодар и Волгоград.





БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН ИЩЕТ УПРАВУ НА СИЛОВИКОВ В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ

БОРИС ТИТОВ ОБРАТИЛСЯ К НИКОЛАЮ ПАТРУШЕВУ ПО ВОПРОСУ О "ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВАХ" БИЗНЕСМЕНОВ





Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву с просьбой поддержать инициативу по внесению в Уголовный кодекс поправок, в соответствии с которыми действие ст. 210 УК ("Организация преступного сообщества или участие в нем") не должно распространяться на лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности.





АКЦИОНЕРЫ "ВОСТОЧНОГО" ЕЩЕ В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА ПОДПИСАЛИ МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ



ОНИ ДОГОВОРИЛИСЬ ПОДДЕРЖАТЬ БАНК, НО МИР НЕ ПРОДЛИЛСЯ И ДВУХ МЕСЯЦЕВ





Мировое соглашение акционеры "Восточного", чей конфликт длится уже 1,5 года, подписали еще в сентябре 2018 г. - вскоре после того, как ЦБ завершил проверку банка. Соглашение было составлено по английскому праву и подписано представителями Evison (структура Baring Vostok, владела тогда 51,6% акций "Восточного") и "Финвижн" Артема Аветисяна (32%). Основатель Baring Vostok Майкл Калви и Аветисян заверили это соглашение. "Ведомости" ознакомились с копией документа, ее подлинность подтвердил представитель Baring Vostok.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 02.07.2019