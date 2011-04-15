Дайджест газеты "Коммерсант" от 2 июля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 2 июля 2019 года.



БАНДИТЫ ПЕРЕСТАЛИ ПРИЗНАВАТЬ ГЕНЕРАЛА

ЗАКОНЧЕНО ДЕЛО О ПОХИЩЕНИИ ЧЕКИСТА, У КОТОРОГО ОТОБРАЛИ $5 МЛН



Как стало известно "Ъ", завершено расследование уголовного дела о похищении бывшего первого заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Александра Пастушкова. Злоумышленники, пытая и избивая генерал-майора в отставке, заставили его показать места на загородном участке, где он зарыл пластиковые контейнеры, в которых находилось $5 млн. Интересно, что более $1,1 млн было изъято из сейфа генерала Следственным комитетом России (СКР) и обращено в доход государства по иску прокуроров. Очевидно, конфискация ожидает и деньги, которые нашли у бандитов.





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"AK&M" от 02.07.2019