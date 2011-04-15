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02/07/2019
10:52

Аэрофлот отменил рейсы по маршруту Москва-Прага

Аэрофлот отменил рейсы по маршруту Москва-Прага. Об этом сообщила авиакомпания.

Аэрофлот вынужден отменить рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля в связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по указанному маршруту.

Вместе с тем, Аэрофлот продолжит выполнение рейсов SU2012/2013 и SU2024/2025.

Перевозчик также отмечает, что у него есть все технические возможности для обеспечения рейсов.

Пассажиры отменённых рейсов будут перевозиться на рейсах SU2012/2013 и SU2024/2025, а также передаваться на рейсы других перевозчиков. Пассажиры получают все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилами и стандартам авиакомпании.

Пассажирам с бронированием на рейсы между Москвой и Прагой за 2 июля (включая рейс SU2017 за 3 июля) предлагается оформить возврат перевозки без сборов или оформить изменение маршрута на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута.

Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.

ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.

Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за I квартал 2019 года вырос на 16.2% до 12.8 млн, авиакомпании - на 14.3% до 8.5 млн по сравнению с годом ранее. Пассажирооборот Группы увеличился на 16.7%, авиакомпании - на 11%.

Группа "Аэрофлот" в марте 2019 года ввела в эксплуатацию два самолёта Boeing 777-300ER и два Boeing 737-800. По состоянию на 31 марта 2019 года парк Группы насчитывал 371 воздушное судно. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна Boeing 777-300ER. По состоянию на 31 марта 2019 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 255 воздушных судов.

Чистый убыток Аэрофлота по МСФО за I квартал 2019 года вырос на 51.2% до 15.746 млрд руб. с 10.415 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 23.3% до 138.041 млрд руб. со 111.942 млрд руб., показатель EBITDA - на 21.2% до 21.333 млрд руб. с 17.583 млрд руб.

"AK&M" от 02.07.2019
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