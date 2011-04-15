"Уральские авиалинии" вслед за Аэрофлотом приостанавливают выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Москвы ("Жуковский") со 2 июля. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.



Такие меры приняты в связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полёты.



Рейсы У6-701/702 Екатеринбург - Прага и У6-751/752 "Жуковский" - Прага и обратно от 2 июля пока задерживаются на неопределённый срок. Всем пассажирам будут предоставлены необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам.



"Уральские авиалинии" (ИНН 6608003013) входит в число 5-ти ведущих российских авиакомпаний по объёму перевозок. География полётов авиакомпании насчитывает более 200 направлений, парк воздушных судов состоит из самолётов европейского концерна Airbus.



Пассажиропоток "Уральских авиалиний" за январь-апрель 2019 года вырос на 8% до 2.477 млн по сравнению с годом ранее. На внутренних воздушных линиях перевезено 1.259 млн человек, на международных - 1.219 млн. Всего за этот период выполнено 17.674 тыс. рейсов (+5%).



Чистый убыток "Уральских авиалиний" по РСБУ в первом полугодии 2018 года составил 896.951 млн руб. против прибыли в 206.313 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 34.08% до 33.144 млрд руб. с 24.72 млрд руб., убыток от продаж составил 1.211 млрд руб. против прибыли в 106.088 млн руб. за аналогичный период 2017 года, убыток до налогообложения - 877.099 млн руб. против прибыли в 211.322 млн руб.



"AK&M" от 02.07.2019