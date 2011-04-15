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02/07/2019
11:32

Porsche отзывает более 2 тыс. автомобилей Panamera 970

ООО "ПОРШЕ РУССЛАНД" отзывает 2.055 тыс. автомобилей Porsche Panamera (тип 970). Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с декабря 2010 года по октябрь 2017 года.

Причиной отзыва автомобилей является существующая вероятность коротких замыканий в системе управления вентилятором кондиционера в результате проникновения в контрольный блок влаги. Подобные короткие замыкания могут привести к возникновению термических инцидентов, в том числе, в транспортных средствах, которые поставлены на стоянку.

Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На транспортных средствах в целях предотвращения коротких замыканий в блоке управления вентилятора кондиционера будет произведена проверка блока и, при необходимости, его доработка или замена на модифицированный вариант с улучшенным уплотнителем корпуса. Владельцам будет рекомендовано парковать свой автомобиль только на улице и с соблюдением достаточного расстояния от других автомобилей, а также зданий вплоть до осуществления ремонтного воздействия, чтобы свести к минимуму любые возможные риски для людей и окружения.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
ООО "Порше Руссланд" является официальным представителем изготовителя Porsche на российском рынке.


"AK&M" от 02.07.2019
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