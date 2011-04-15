Porsche отзывает более 2 тыс. автомобилей Panamera 970

ООО "ПОРШЕ РУССЛАНД" отзывает 2.055 тыс. автомобилей Porsche Panamera (тип 970). Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с декабря 2010 года по октябрь 2017 года.



Причиной отзыва автомобилей является существующая вероятность коротких замыканий в системе управления вентилятором кондиционера в результате проникновения в контрольный блок влаги. Подобные короткие замыкания могут привести к возникновению термических инцидентов, в том числе, в транспортных средствах, которые поставлены на стоянку.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах в целях предотвращения коротких замыканий в блоке управления вентилятора кондиционера будет произведена проверка блока и, при необходимости, его доработка или замена на модифицированный вариант с улучшенным уплотнителем корпуса. Владельцам будет рекомендовано парковать свой автомобиль только на улице и с соблюдением достаточного расстояния от других автомобилей, а также зданий вплоть до осуществления ремонтного воздействия, чтобы свести к минимуму любые возможные риски для людей и окружения.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

ООО "Порше Руссланд" является официальным представителем изготовителя Porsche на российском рынке.





"AK&M" от 02.07.2019