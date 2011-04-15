На нескольких улицах в ЦАО и ВАО ограничат движение транспорта, сообщила столичная мэрия.



Так, 6 июля с 09:00 MSK до 22:00 MSK нельзя будет проехать по крайней правой полосе Краснопресненской набережной на участке от дома 14, строения 13 до дома 3 по направлению в центр. Ограничения введут из-за съёмок художественного фильма.



Киносъёмки также станут причиной перекрытия Гончарной улицы на участке от дома 17 до дома 3, строения 3. 7 июля с 07:00 MSK до 18:00 MSK здесь будут вводиться перекрытия продолжительностью до пяти минут.



В этот же день ограничат движение ещё на одной улице в центре столицы. Участок Петровки от Дмитровского переулка до Театрального проезда перекроют с 14:00 MSK до 18:00 MSK для проведения бесплатного концерта классической музыки "Опера для всех".



Вместе с тем, на набережной Шитова будут проводить работы по благоустройству. В связи с этим до 3 сентября участок набережной от дома 4, корпуса 1 до дома 6, корпуса 10 на Открытом шоссе будет полностью перекрыт. Кроме того, водители не смогут проехать на участке от набережной Шитова до дома 10, корпуса 1 на Халтуринской улице, а также на участке Местного проезда в районе дома 93, строения 2 Большой Черкизовской улицы. С 3 сентября по 29 ноября для транспорта закроют участок набережной Шитова от дома 72, корпуса 5 до дома 14, корпуса 2 на Халтуринской улице.



До 29 ноября будет перекрыта одна полоса Местного проезда на участке от Тюменской до Большой Черкизовской улицы (дом 93, строение 2). Во время ограничений на этом участке обустроят временные уширения.



"AK&M" от 02.07.2019