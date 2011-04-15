Кабмин одобрил проведение эксперимента по маркировке молочной продукции

Правительство РФ одобрило проведение с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года эксперимента по маркировке отдельных видов молочной продукции средствами идентификации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Цель эксперимента - апробация механизма маркировки отдельных видов молочной продукции средствами идентификации для противодействия её незаконному ввозу, производству и обороту.



В эксперименте будут участвовать производители, импортёры отдельных видов молочной продукции, организации оптовой и розничной торговли, сферы питания.



Полномочия оператора информационной системы, осуществляющего информационное обеспечение эксперимента, закреплены за ООО "Оператор-ЦРПТ".





"AK&M" от 02.07.2019