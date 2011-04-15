Кабмин внёс в Госдуму законопроект о досудебном решении споров по соцвыплатам

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении правового регулирования в сфере обязательного социального страхования. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект предлагает ввести норму об обязательном досудебном порядке урегулирования жалоб о несогласии с вынесенным территориальным органом Фонда социального страхования решением о назначении обеспечения по страхованию, в том числе относительно его размера, или об отказе в назначении обеспечения по страхованию.



Законопроект подготовлен в целях устранения отдельных правовых пробелов и совершенствования обязательного социального страхования с учётом практики применения федеральных законов "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".





"AK&M" от 02.07.2019