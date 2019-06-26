ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 3 июля в размере 63.2265 руб. против 63.0541 руб. на 2 июля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



02.07.19 - 63.0541 руб.

29.06.19 - 63.0756 руб.

28.06.19 - 63.0452 руб.

27.06.19 - 62.8083 руб.

26.06.19 - 62.5229 руб.













"AK&M" от 02.07.2019