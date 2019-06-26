ЦБ РФ установил официальный курс евро на 3 июля в размере 71.4080 руб. против 71.3962 руб. на 2 июля.





Курс евро за последние 5 дней:



02.07.19 - 71.3962 руб.

29.06.19 - 71.8179 руб.

28.06.19 - 71.6635 руб.

27.06.19 - 71.3816 руб.

26.06.19 - 71.2323 руб.















































































































































"AK&M" от 02.07.2019