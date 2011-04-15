Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 3 июля

Банк России установил на 3 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.1321

1 Азербайджанский манат 37.2688

100 Армянских драмов 13.2689

1 Белорусский рубль 30.8889

1 Болгарский лев 36.4944

1 Бразильский реал 16.4609

100 Венгерских форинтов 22.0975

1000 Вон Республики Корея 54.1573

10 Гонконгских долларов 81.0212

10 Датских крон 95.6427

1 Доллар США 63.2265

1 Евро 71.4080

100 Индийских рупий 91.5510

100 Казахстанских тенге 16.5417

1 Канадский доллар 48.1689

100 Киргизских сомов 90.9721

10 Китайских юаней 91.8683

10 Молдавских леев 35.0771

1 Новый туркменский манат 18.0906

10 Норвежских крон 73.7542

1 Польский злотый 16.8147

1 Румынский лей 15.0747

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.7641

1 Сингапурский доллар 46.5963

10 Таджикских сомони 66.9950

1 Турецкая лира 11.1103

10000 Узбекских сумов 73.7574

10 Украинских гривен 24.1447

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.7918

10 Чешских крон 28.0570

10 Шведских крон 67.6523

1 Швейцарский франк 64.0139

10 Южноафриканских рэндов 44.5050

100 Японских иен 58.4159

"AK&M" от 02.07.2019