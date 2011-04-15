Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 3 июля

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Банк России установил на 3 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.1321
1 Азербайджанский манат 37.2688
100 Армянских драмов 13.2689
1 Белорусский рубль 30.8889
1 Болгарский лев 36.4944
1 Бразильский реал 16.4609
100 Венгерских форинтов 22.0975
1000 Вон Республики Корея 54.1573
10 Гонконгских долларов 81.0212
10 Датских крон 95.6427
1 Доллар США 63.2265
1 Евро 71.4080
100 Индийских рупий 91.5510
100 Казахстанских тенге 16.5417
1 Канадский доллар 48.1689
100 Киргизских сомов 90.9721
10 Китайских юаней 91.8683
10 Молдавских леев 35.0771
1 Новый туркменский манат 18.0906
10 Норвежских крон 73.7542
1 Польский злотый 16.8147
1 Румынский лей 15.0747
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.7641
1 Сингапурский доллар 46.5963
10 Таджикских сомони 66.9950
1 Турецкая лира 11.1103
10000 Узбекских сумов 73.7574
10 Украинских гривен 24.1447
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.7918
10 Чешских крон 28.0570
10 Шведских крон 67.6523
1 Швейцарский франк 64.0139
10 Южноафриканских рэндов 44.5050
100 Японских иен 58.4159
"AK&M" от 02.07.2019