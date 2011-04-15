Банк России на 3 июля повысил курс евро к рублю более чем на копейку до 71.4080 руб., курс доллара США - более чем на 17 копеек до 63.2265 руб.

Банк России на 3 июля повысил официальный курс евро к рублю более чем на копейку до 71.4080 руб. с 71.3962 руб., курс доллара США - более чем на 17 копеек до 63.2265 руб. с 63.0541 руб. 2 июля.



Стоимость бивалютной корзины на 3 июля увеличилась более чем на 10 копеек (+0.15%) до 66.9082 руб. с 66.8064 руб. 2 июля.



"AK&M" от 02.07.2019