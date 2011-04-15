В Калининградской области запущен упрощённый визовый режим, сообщает Минкомсвязь.



Так, граждане 53 государств могут посетить Калининградскую область с использованием электронной визы, бесплатно оформив и получив её через интернет. Проект реализован Минкомсвязью России совместно с МИД, ФСБ и МВД.



Посетить регион с помощью электронной визы граждане иностранных государств могут через аэропорт "Храброво", морские пункты пропуска в Калининграде, Балтийске и Светлом, автомобильные пункты Багратионовск, Гусев, Мамоново (Гжехотки и Гроново), Морское, Пограничный, Советск и Чернышевское, а также через железнодорожные пункты пропуска Мамоново и Советск.



Ранее, в 2017 году, упрощённый визовый порядок был реализован на территории Дальневосточного федерального округа. С тех пор им воспользовались более 72 тыс. человек. Чаще всего электронными визами пользуются граждане Китая, Японии, Индии и Сингапура.





"AK&M" от 02.07.2019