Москва выставит городские машиноместа на торги без объявления начальной цены, сообщила столичная мэрия.



Стоимость будут определять покупатели, допущенные к участию в торгах. Победителем станет тот, кто предложит лучшую цену.



Предложения будут появляться на инвестиционном портале Москвы с 3 июля. По словам руководителя Департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, в течение месяца на продажу выставят первые 42 объекта.





"AK&M" от 02.07.2019