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02/07/2019
13:44

Кабмин внёс в Госдуму законопроект о защите генетических данных россиян

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об особенностях обработки персональных данных человека, полученных из его генетического материала. Об этом говорится в сообщении кабинета министров.

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О персональных данных" в части обработки биометрических персональных данных" внесён Роспотребнадзором.

Законопроект предлагает сведения, которые характеризуют генетические особенности человека, отнести к персональным данным, в отношении которых установлена дополнительная защита.

Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" регулирует вопросы защиты информации физических лиц как субъектов персональных данных, определяется общий запрет на обработку отдельных категорий персональных данных без согласия на это субъекта персональных данных.

В настоящее время в законодательстве имеется пробел в части защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала, который содержит генетическую информацию, позволяющую получить о нём дополнительные сведения (о состоянии здоровья, образе жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам и других индивидуальных характеристиках).


"AK&M" от 02.07.2019
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