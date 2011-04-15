Повседневные расходы россиян и средний чек резко пошли вверх

После резкого спада неделей ранее на прошедшей неделе, с 24 по 30 июня, повседневные расходы россиян резко пошли вверх. За неделю расходы достигли 4.368 тыс. руб., что на 7.1% больше предыдущего периода. В годовом исчислении расходы выросли на 6.6%. Относительно медианных значений 2012 года, когда были начаты наблюдения, расходы увеличились на 49%. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



Средний чек также продемонстрировал резкий скачок вверх и составил 541 руб. Это на 4.5% больше, чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чек вырос на 3.6%, относительно медианных значений - на 69%.





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