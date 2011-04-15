Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

02/07/2019
14:18

Повседневные расходы россиян и средний чек резко пошли вверх

После резкого спада неделей ранее на прошедшей неделе, с 24 по 30 июня, повседневные расходы россиян резко пошли вверх. За неделю расходы достигли 4.368 тыс. руб., что на 7.1% больше предыдущего периода. В годовом исчислении расходы выросли на 6.6%. Относительно медианных значений 2012 года, когда были начаты наблюдения, расходы увеличились на 49%. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".

Средний чек также продемонстрировал резкий скачок вверх и составил 541 руб. Это на 4.5% больше, чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чек вырос на 3.6%, относительно медианных значений - на 69%.


AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100