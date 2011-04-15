"Обувь России" выплатит дивиденды за 2018 год на 267 млн руб. из расчета 2.36 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении копании по итогам годового собрания акционеров.



В качестве даты, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 18 июля. Общая сумма дивидендов составит 20% от чистой прибыли компании за 2018 год.



ГК "Обувь России" - головная компания ПАО "ОР", первой публичной компании российского fashion-ретейла. "Обувь России" основана в 2003 году, имеет штаб-квартиру в Новосибирске и офис в Москве. Основное бизнес-направление группы - производство и торговля обувью и сопутствующими товарами.



Чистая прибыль "Обувь России" за 2018 год по МСФО увеличилась на 1.7% до 1.332 млрд руб. по сравнению с 1.31 млрд руб. в 2017 году. Объём консолидированной аудированной выручки Группы в 2018 году увеличился на 9% до 11.554 млрд руб. по сравнению с 10.6043 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 16% до 6.789 млрд руб. по сравнению с 5.853 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 4.3% и составил 2.855 млрд руб., по сравнению с 2.737 млрд руб.



Чистая прибыль Группы "Обувь России" по МСФО за I квартал 2019 года выросла в 2.6 раза до 0.217 млрд руб. по сравнению с 0.083 млрд руб. годом ранее. Объём консолидированной неаудированной выручки увеличился на 13.1% до 2.555 млрд руб. по сравнению с 2.26 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 31.6% до 1.564 млрд руб. с 1.188 млрд руб., показатель EBITDA - на 77.5% до 0.613 млрд руб. с 0.345 млрд руб.





"AK&M" от 02.07.2019