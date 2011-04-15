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02/07/2019
14:40

"Обувь России" выплатит дивиденды за 2018 год на 267 млн руб. из расчета 2.36 руб. на акцию

"Обувь России" выплатит дивиденды за 2018 год на 267 млн руб. из расчета 2.36 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении копании по итогам годового собрания акционеров.

В качестве даты, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 18 июля. Общая сумма дивидендов составит 20% от чистой прибыли компании за 2018 год.

ГК "Обувь России" - головная компания ПАО "ОР", первой публичной компании российского fashion-ретейла. "Обувь России" основана в 2003 году, имеет штаб-квартиру в Новосибирске и офис в Москве. Основное бизнес-направление группы - производство и торговля обувью и сопутствующими товарами.

Чистая прибыль "Обувь России" за 2018 год по МСФО увеличилась на 1.7% до 1.332 млрд руб. по сравнению с 1.31 млрд руб. в 2017 году. Объём консолидированной аудированной выручки Группы в 2018 году увеличился на 9% до 11.554 млрд руб. по сравнению с 10.6043 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 16% до 6.789 млрд руб. по сравнению с 5.853 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 4.3% и составил 2.855 млрд руб., по сравнению с 2.737 млрд руб.

Чистая прибыль Группы "Обувь России" по МСФО за I квартал 2019 года выросла в 2.6 раза до 0.217 млрд руб. по сравнению с 0.083 млрд руб. годом ранее. Объём консолидированной неаудированной выручки увеличился на 13.1% до 2.555 млрд руб. по сравнению с 2.26 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 31.6% до 1.564 млрд руб. с 1.188 млрд руб., показатель EBITDA - на 77.5% до 0.613 млрд руб. с 0.345 млрд руб.


"AK&M" от 02.07.2019
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