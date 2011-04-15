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02/07/2019
15:01

В Новую Москву вложено 350 млрд руб. бюджетных инвестиций за семь лет, В.Жидкин

В Новую Москву вложено 350 млрд руб. бюджетных инвестиций за семь лет, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"На эти средства построили восемь станций метро, новые дороги, объекты социальной и инженерной инфраструктуры", - сказал он.

Он отметил, что с 1 июля 2012 года в градостроительное развитие новых округов вложено порядка 1.3 трлн руб.

"Как видим, значительная часть этих инвестиций - внебюджетная. Это говорит о привлекательности Новой Москвы для девелоперов", - подчеркнул глава Департамента.

По его словам, к 2035 году в развитие новых территорий будет вложено около 7 трлн руб.

"Около 2.8 трлн составят инвестиции в строительство жилья, остальные средства будут направлены в инфраструктурные проекты. В том числе 1 трлн руб. поступит в транспортную инфраструктуру и 622 млрд руб. - на строительство инженерных объектов", - заключил В.Жидкин.

"AK&M" от 02.07.2019
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