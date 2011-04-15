В Москве упрощается порядок получения парковочных разрешений, сообщила столичная мэрия по итогам подписания соответствующего постановления.



Так, многодетным семьям получать парковочное разрешение придётся реже. Теперь документ нужно будет переоформлять не каждый год, а лишь раз в три года. Срок его действия увеличили до трёх лет. В Москве насчитывается 147 тыс. многодетных семей, 75.5 тыс. родителей получили парковочное разрешение. Каждый третий пользуется им ежедневно.



Изменения также коснутся резидентов - собственников жилых помещений или нанимателей по договору социального найма. Они смогут подтвердить своё согласие на оформление парковочного разрешения удаленно через портал госуслуг. Таким образом, не нужно будет посещать центры "Мои документы" или заверять согласие у нотариуса. Получение согласия сособственников при оформлении разрешения требуется примерно 40 тыс. резидентов (из 82 тыс.).



Кроме того, многодетных семей и резидентов будут дополнительно информировать о том, что действие парковочного разрешения приостановлено. Это происходит, например, в связи с неоплаченными штрафами или истечением срока действия документа. Об этом будут сообщать с помощью СМС-сообщений, по электронной почте, через приложение "Парковки Москвы" или в личном кабинете на портале госуслуг.



Заявки на выдачу парковочных разрешений в соответствии с новым порядком начнут принимать с 12 июля.



"AK&M" от 02.07.2019