В Красную книгу Москвы дополнительно внесено 117 видов животных и растений. Соответствующее постановление приняли в ходе заседания президиума правительства Москвы, которое провёл Сергей Собянин, сообщила столичная мэрия.



В перечень попали 86 видов, впервые зарегистрированных на территории Москвы, и пять видов, которые ранее считались исчезнувшими. Еще 26 видов включат в книгу в связи с сокращением численности, а также уменьшением мест их обитания.



При этом 27 видов животных, растений и грибов исключили из Красной книги города. Восемь из них восстановили свою популяцию, два исчезли с территории столицы, а ещё 17 убрали в связи со сложностью выявления и неопределённостью статуса.



Начиная с 2001 года Красную книгу Москвы дополняют в третий раз. Новая редакция выйдет в 2020 году. В неё будет занесено 569 видов животных, растений и грибов, в том числе 128 видов сосудистых растений, 24 - моховидных, три вида водорослей, 30 - лишайников, 36 - грибов, 23 - млекопитающих, 90 - птиц, пять видов пресмыкающихся, восемь - земноводных, 16 - рыб и 206 - беспозвоночных.



Действующая редакция Красной книги города, выпущенная в 2010 году, включает 479 видов. Среди них 122 вида сосудистых растений, 26 - моховидных, 10 - водорослей, 21 - лишайников, 17- грибов, 16 - млекопитающих, 65 - птиц, четыре - пресмыкающихся, восемь - земноводных,13 - рыб, 177 - беспозвоночных.



При этом в Красной книге Москвы числятся 12 видов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации, и 151 вид - из аналогичного перечня Московской области.



Обновлённый перечень видов животных, растений и грибов, не занесённых в Красную книгу города Москвы, но нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении, включает 355 таксонов (групп в классификации).



Согласно принятому постановлению также изменится регулярность проведения подсчетов. Теперь инвентаризация и мониторинг должны проводиться ежегодно на всех особо охраняемых природных и зелёных территориях города, а также других зелёных объектах.



Списки редких видов растений и животных должны обновляться каждые восемь - 10 лет. После этого будут формировать новое печатное издание Красной книги города Москвы.



"AK&M" от 02.07.2019