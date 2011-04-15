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02/07/2019
16:24

"Единым" билетом в Крым в 2019 году воспользовалось 70 тыс. пассажиров, Минтранс

С начала возобновления перевозок в 2019 году услугой "единый" билет в Крым и в обратном направлении воспользовалось 70.212 тыс. пассажиров. Об этом сообщил Минтранс.

Из них 48.435 тыс. путешествовали в Крым, 21.777 тыс. - из Крыма.

На сегодняшний день с глубиной продажи до 30 сентября оформлено 268.669 тыс. проездных документов.

Напомним, перевозки по "единому" билету в Крым и обратном направлении осуществляются с пересадкой в аэропортах Анапы и Симферополя, а также с пересадкой в автобусы на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы.

Оформить "единый" билет можно при оформлении железнодорожного билета в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), а также на сайте РЖД за 90 суток до планируемой даты поездки.

"Единый" билет с использованием авиационного транспорта в рамках проекта Fly&Bus, который АНО "Единая транспортная дирекция" реализует с пересадкой в автобусы из аэропортов Симферополя и Анапы в города Крыма, можно приобрести одновременно с оформлением авиабилета на сайтах авиакомпаний, туристических порталах и в агентских сетях по продаже авиабилетов, а также по прилету в кассах при предоставлении авиабилета.

"AK&M" от 02.07.2019
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