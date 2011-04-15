Авиакомпании РФ получили разрешения на выполнение рейсов в Прагу в прежнем объёме

Российские авиакомпании получили разрешения на выполнение рейсов в Прагу в прежнем объёме. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.



Напомним, что утром 2 июля авиакомпании "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа" сообщили об отмене части своих рейсов в Чехию. Причина - аннуляция допусков чешскими авиавластями.



Отмечается, что такое решение могло быть принято Чехией из-за недовольства условиями полётов чешских перевозчиков над Сибирью.



Российские и чешские авиавласти вели переговоры по восстановлению допусков российских перевозчиков, и к 12:00 MSK ситуация решилась.



Допуски в прежнем объёме восстановлены вплоть до 7 июля 2019 года.



Российские авиавласти, со своей стороны, утром 2 июля выдали разрешение на полёты Czech Airlines до 7 июля по маршруту Прага-Сеул с использованием транссибирского транзитного коридора.





"AK&M" от 02.07.2019