В метро восстановлена работа автоматов по продаже билетов, сообщила пресс-служба столичной подземки.



Напомним, ранее Мосметро рекомендовало обращаться в кассы для покупки билетов или пополнять проездные билеты онлайн в связи с нестабильной работой автоматов.





"AK&M" от 02.07.2019