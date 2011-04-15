Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
В метро восстановлена работа автоматов по продаже билетов, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Напомним, ранее Мосметро рекомендовало обращаться в кассы для покупки билетов или пополнять проездные билеты онлайн в связи с нестабильной работой автоматов.
"AK&M" от 02.07.2019