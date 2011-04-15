Правительство внесло в Госдуму законопроекты о создании централизованной системы правовой статистики

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о создании централизованной системы правовой статистики. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров.



Проекты федеральных законов "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного единого статистического учёта данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре" (законопроект 1) и "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (законопроект 2) внесены Минюстом России.



В соответствии с Концепцией создания государственной автоматизированной системы правовой статистики разработан технический проект государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС). В настоящее время проводится опытная эксплуатация этой системы.



Использование ГАС ПС на постоянной основе позволит изменить существующие устаревшие способы обработки статистической информации посредством введения унифицированных форматов сбора данных, обеспечить интеграцию информационных ресурсов, используемых в сфере борьбы с преступностью.



Законопроектом 1 предлагается установить, что государственный единый статистический учёт данных о преступности, следственной работе, дознании и прокурорском надзоре будет вестись в соответствии с законом об официальном статистическом учёте с учётом норм закона о прокуратуре.



Генеральную прокуратуру предлагается определить субъектом официального статистического учёта в установленной сфере деятельности, а федеральные органы исполнительной власти и другие федеральные государственные органы, представляющие соответствующие первичные статистические данные, - респондентами.



В соответствии с законом об официальном статистическом учёте первичными статистическими данными являются информация, документированная по формам федерального статистического наблюдения, и другая информация, документируемая непосредственно в ходе федерального статистического наблюдения. Законопроектом предусматриваются полномочия Генеральной прокуратуры по утверждению форм федерального статистического наблюдения и другой документированной информации, указаний по их заполнению, официальной статистической методологии, порядка и сроков представления первичных статистических данных.



Кроме того, предлагается законодательно закрепить, что сбор и анализ первичной статистической информации будет проводиться с использованием ГАС ПС. Принципы создания, функционирования и развития ГАС ПС, её структура, основные функции и полномочия участников информационного взаимодействия, правила информационного взаимодействия с другими информационными системами, получения пользователями ГАС ПС информации, непосредственно затрагивающей их права и свободы, с использованием электронных сервисов портала правовой статистики и единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, будут определяться Правительством России.



Полученная в ходе государственного единого статистического учёта информация будет размещаться в интернете в форме открытых данных, доступных неограниченному кругу лиц, с учётом установленных законодательством ограничений. Перечень размещаемых в интернете статистических данных будет утверждаться Генеральным прокурором по согласованию с федеральными государственными органами, представляющими такие данные. Это позволит обеспечить баланс доступности статистических данных и сохранения режима ограниченного доступа для специальной информации.



Законопроект 2 предлагает закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе полномочия прокурора требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений законодательства, допущенных при приёме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, и разрешать споры о передаче таких сообщений по подследственности. В свою очередь орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа в случае принятия решения о передаче сообщения по подследственности будет обязан в течение 24 часов уведомить об этом прокурора.



"AK&M" от 02.07.2019