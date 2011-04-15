Переселение по программе реновации в центре Москвы начнётся осенью

Первые переселения в рамках программы реновации на территории Центрального округа столицы стартуют осенью этого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"В центре города ситуация с подбором стартовых площадок для программы реновации самая сложная, однако уже этой осенью здесь начнутся первые переселения в районе Мукомольного проезда", - сказал он.



Заммэра отметил, что сейчас ведётся точечный подбор участков для строительства жилья по программе реновации.



"Нам важно подобрать стартовые площадки именно в тех районах, где их не хватает, чтобы переселить людей, как мы и обещали, в границах собственных кварталов. Эта работа продолжается, регулярно на заседаниях городского штаба рассматриваются потенциальные площадки", - пояснил М.Хуснуллин.



Глава Стройкомплекса подчеркнул, что для этого высвобождаются неэффективно используемые земельные участки. Также возможен выкуп мэрией площадок у федеральных структур и других собственников, но таких случаев пока немного.



Напомним, 2 июля утверждено шесть дополнительных стартовых площадок для возведения новостроек по программе реновации в четырёх округах столицы. Теперь их насчитывается 329.



Программа реновации жилищного фонда охватывает около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5.173 тыс. домов. В этом году планируется переселить более 12 тыс. человек.





"AK&M" от 02.07.2019