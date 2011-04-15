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02/07/2019
16:36

ESET представляет новую версию бизнес-решения для двухфакторной аутентификации ESET Secure Authentication

Международная антивирусная компания ESET представляет новую версию бизнес-решения для двухфакторной аутентификации ESET Secure Authentication, говорится в сообщении ESET.

В продукте добавлена опция самостоятельной регистрации пользователей и использования аппаратных ключей стандарта FIDO U2F и FIDO2, а также ряд других функций.

Согласно отчёту компании Varonis, в среднем каждый десятый сотрудник никогда не меняет пароли, что создаёт угрозу для несанкционированного подключения злоумышленников к корпоративным системам, и в результате — заражения сети и утечки данных. Для предотвращения подобных инцидентов в компании необходимо развернуть систему двухфакторной аутентификации.

В новой версии системы ESET Secure Authentication сохранены удобство и простота настроек, а также расширен набор функций. Так, была добавлена поддержка мобильных приложений — аппаратные ключи с привязкой по времени (TOTP) теперь можно использовать на iOS- и Android-устройствах.

Обновленная версия пополнилась разделом "Отчёты", который предоставляет удобный доступ к собранным данным и инструментам аналитики. Для простоты использования в продукт добавлена веб-консоль, которая наглядно демонстрирует пользовательскую активность (аутентификация, точки входа в корпоративную систему, изменение конфигурации и др.) и позволяет выполнять различные действия (сортировка, экспорт данных и др.).

В обновлённой ESET Secure Authentication появилась возможность самостоятельной регистрации пользователей, которая ускоряет процесс развертывания системы и снижает трудозатраты администраторов.

Сотрудники могут выбирать желаемый метод аутентификации (например, SMS, push-уведомление или ОТР, сгенерированные в мобильном приложении). Также они могут вводить обязательную информацию (например, номер телефона) и активировать мобильное приложение, отсканировав QR-код.

Ещё одним важным дополнением стало расширение инструментов аутентификации — теперь в продукте реализована поддержка аппаратных ключей безопасности стандарта FIDO U2F и FIDO2. Пользователю достаточно выбрать FIDO-ключ в качестве способа проверки, вставить устройство и подтвердить действие. Благодаря технологии шифрования с открытым ключом процесс аутентификации стал ещё безопаснее. Использование ключей FIDO не требует установки дополнительных драйверов.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.

"AK&M" от 02.07.2019
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