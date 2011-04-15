Страны соглашения ОПЕК+ подписали хартию сотрудничества стран-производителей нефти, сообщает Минэнергетики по итогам шестого заседания министров стран-участниц ОПЕК и не-ОПЕК.



"Хартия сотрудничества стран-производителей нефти должна стать фундаментом нашей будущей кооперации. Благодаря такой диалоговой платформе мы сможем не только на постоянной основе продолжить отслеживать ситуацию на нефтяных рынках, но и при необходимости оперативно реагировать на возникающие перекосы, в регулярном режиме обсуждать как на министерском, так и экспертом уровнях актуальные вопросы развития отрасли", - подчеркнул министр энергетики Российской Федерации и сопредседатель заседания Александр Новак, цитируемый в сообщении.



Как указано в документе, хартия декларирует принципы прозрачности, равенства и справедливости, а участие в Хартии является добровольным и открытым для всех стран-производителей нефти.



Также хартия имеет ряд важных целей, в частности развитие диалога между нефтедобывающими странами, сотрудничество в технологической сфере ради блага производителей и потребителей нефти, долгосрочное использование нефти в мировой экономике, а также общее развитие нефтяного рынка.



Для достижения данных целей хартии страны-подписанты планируют проводить министерскую встречу как минимум раз в год, при этом сопредседателями министерских встреч будут главы делегаций от страны-члена ОПЕК и страны, не входящей в ОПЕК, на ежегодной ротационной основе. Также будут проводиться встречи технических экспертов стран-участниц хартии как минимум два раза в год.



"AK&M" от 02.07.2019