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02/07/2019
17:14

РФ соблюдает стандарты организации авиабезопасности, ИКАО

Аудиторы ИКАО отметили полное соблюдение Россией стандартов организации в области авиационной безопасности. Об этом сообщила Росавиация.

Так, с 17 по 28 июня текущего года Международная организация гражданской авиации (ИКАО) провела плановую проверку Российской Федерации в рамках механизма непрерывного мониторинга Универсальной программы проверок ИКАО в сфере обеспечения авиационной безопасности.

Был осуществлён комплексный аудит системы обеспечения авиационной безопасности в РФ, в том числе практической реализации государственных требований в данной сфере в аэропортах "Шереметьево" и "Пулково".

По результатам проверки аудиторы ИКАО отметили полное соблюдение Россией стандартов ИКАО в области авиационной безопасности, а также высокий уровень обеспечения авиационной безопасностии в аэропортах РФ, соответствующий лучшим международным практикам.

С учётом рекомендаций аудиторов ИКАО, Минтранс России совместно с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и Федеральным агентством воздушного транспорта продолжит дальнейшую работу по повышению эффективности государственного контроля и надзора в области обеспечения авиационной безопасности, всестороннего повышения культуры безопасности как среди персонала, так и пассажиров авиакомпаний.


"AK&M" от 02.07.2019
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