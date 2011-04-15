АВТОВАЗ приостанавливает производство

Группа "АВТОВАЗ" вынужденно приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске с 3 июля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (Нижний Новгород), отмечается в сообщении.
"АВТОВАЗ делал всё возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства. Компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесённые убытки", подчёркивается в сообщении.
Приостановка производства на заводах АВТОВАЗа на сегодняшний день не оказывает влияния на доступность автомобилей LADA в дилерской сети марки.
О возобновлении производства будет сообщено дополнительно.
АВТОВАЗ (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.