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02/07/2019
18:28

АВТОВАЗ приостанавливает производство

Группа "АВТОВАЗ" вынужденно приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске с 3 июля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (Нижний Новгород), отмечается в сообщении.

"АВТОВАЗ делал всё возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства. Компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесённые убытки", подчёркивается в сообщении.

Приостановка производства на заводах АВТОВАЗа на сегодняшний день не оказывает влияния на доступность автомобилей LADA в дилерской сети марки.

О возобновлении производства будет сообщено дополнительно.
АВТОВАЗ (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.


"AK&M" от 02.07.2019
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