Дайджест газеты "Коммерсант" от 3 июля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 3 июля 2019 года.



РУКОВОДИТЕЛЬ ФСИН СТАЛ СВИДЕТЕЛЕМ ЗАЩИТЫ

АНАТОЛИЙ РУДЫЙ ВЫСТУПИЛ ПО ДЕЛУ БЫВШЕГО ЗАМДИРЕКТОРА ФСИН, ОБВИНЯЕМОГО В ХИЩЕНИЯХ





Как стало известно "Ъ", вчера впервые в суде дал показания первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый. Выступая свидетелем со стороны защиты по уголовному делу бывшего замдиректора пенитенциарной системы Олега Коршунова, обвиняемого в хищениях при производстве обуви для заключенных и сотрудников, генерал-лейтенант внутренний службы Рудый рассказал, что благодаря подсудимому в ведомстве были решены многие финансовые проблемы, а в отношении руководителей самой службы не раз совершались провокации.





ТЮМЕНСКУЮ КАТАСТРОФУ РАССУДЯТ ВО ФРАНЦИИ

СЕМЬИ ПОГИБШИХ В КРУШЕНИИ ATR-72 UTAIR РАССЧИТЫВАЮТ НА КОМПЕНСАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ





Как стало известно "Ъ", высшая судебная инстанция Франции приняла окончательное решение, в соответствии с которым вопрос о компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе на внутрироссийском рейсе пассажиров может быть рассмотрен на территории этого государства. Соответствующего решения добились представители семей погибших и пострадавших в результате произошедшего семь лет назад под Тюменью крушения самолета франко-итальянского производства ATR-72 российской авиакомпании Utair. Лайнер рухнул из-за обледенения, а суд признал виновниками трагедии погибшего пилота и двух техников наземной службы, не обработавших его перед вылетом от обледенения. Однако вскрылись и конструктивные недостатки самолета, что позволило потерпевшим обратиться в иностранный суд с надеждой получить большие компенсации, нежели в России.





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"AK&M" от 03.07.2019