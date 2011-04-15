Казанский молочный комбинат открылся после реконструкции. Об этом говорится в сообщении КОМОС ГРУПП.



ООО "Казанский молочный комбинат" вошло в состав субхолдинга по переработке молока ОАО "МИЛКОМ" агрохолдинга "КОМОС ГРУПП" в 2017 году. После частичного запуска производства был начат проект масштабной реконструкции комбината с целью увеличения объёмов переработки до тысячи тонн сырья в сутки.



Реализация инвестиционного проекта "Развитие Казанского молочного комбината" запланирована в три этапа. Срок реализации - 2017-2021 годы. Общий объём инвестиций составит более 3.5 млрд руб.



Первый этап модернизации комбината проходил с июля 2017 по июль 2019 года; общий объем инвестиций составил 1.6 млрд руб. Основной задачей этого этапа был запуск предприятия после процедуры банкротства. В результате проведенных работ были реконструированы отделение приемки молока, аппаратное и заквасочное отделения, участки производства ультрапастеризованной продукции, ферментации и производства продукции в ПЭТ-бутылку, а также склад готовой продукции. Были полностью заменены все коммуникации, обновлен парк молоковозов. По окончании данного этапа комбинат увеличил производственные мощности по переработке молока-сырья до 500 т в сутки.



Второй этап модернизации запланирован на 2019-2020 годы. Общий объем инвестиций составит 1.1 млрд руб. Целью этого этапа является увеличение мощностей комбината до 1 тыс. т в сутки.



Третий этап реконструкции пройдет в 2020-2021 годах. Общий объем инвестиций - 0.8 млрд руб. Этап будет включать в себя модернизацию вспомогательных производств (котельная, компрессорная, электроснабжение), а также строительство локальных очистных сооружений.



В ходе реконструкции предприятие оснащено оборудованием Tetra Pak, "Альфа Л Сервис", ГЕА, "Индекс 6", "СоюзХимМаш", "Протемол", завода "Цвет". Полный запуск завода позволит создать более 1 тыс. рабочих мест, а также увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.



ООО "КОМОС ГРУПП" - один из крупнейших агрохолдингов России. Предприятия, входящие в его состав, располагаются на территории Удмуртской Республики, Пермского края, Республики Татарстан и Республики Башкортостан. Собственная сырьевая база позволяет обеспечить полный цикл производства продукции, которая сегодня поставляется в 72 региона Российской Федерации, а также Казахстан, Армению, а с мая 2019 года - Китайскую Народную Республику.



ООО "Казанский молочный комбинат" входит в состав ОАО "МИЛКОМ" - субхолдинга "Переработка молока" агрохолдинга "КОМОС ГРУПП". Субхолдинг объединяет четыре производственные площадки в Удмуртской Республике: "Сарапул-молоко", "Кезский сырзавод", "Глазов-молоко", "Ижмолоко", а также производственную площадку Пермский хладокомбинат "Созвездие" в Перми.



По итогам 2018 года предприятия МИЛКОМ совокупно переработали более 482.6 тыс. т молока-сырья.



Также на территории Республики Татарстан находится ещё два актива агрохолдинга "КОМОС ГРУПП": свинокомплекс ООО "ТАТМИТ Агро", который входит в состав субхолдинга "Свиноводство и переработка мяса"; птицефабрика "Державинская", которая вошла в субхолдинг "Птицеводство" агрохолдинга "КОМОС ГРУПП" в 2018 году.



"AK&M" от 03.07.2019