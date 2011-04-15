Минпромторг заключил специальные инвестиционные контракты с Volkswagen, GM-Avtovaz, Автотором, ПСМА, Toyota и Volvo

Минпромторг России заключил специальные инвестиционные контракты (СПИК) с компаниями "Фольксваген", "Джи Эм АВТОВАЗ", "Автотор", "ПСМА", "Тойота" и "Вольво". Об этом рассказал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, говорится в сообщении министерства.



Реализация инвестиционных проектов в рамках подписанных СПИКов будет способствовать стабильному долгосрочному росту выпуска автомобилей и обеспечит дополнительную загрузку производителей автокомпонентов.



"Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов: двигателей, коробок передач и систем управления автомобилем. Заключившие СПИКи производители берут на себя обязательства по углублению локализации уже хорошо зарекомендовавших себя автомобилей, а также расширению их модельного ряда. Реализация проектов предполагает осуществление поставок продукции не только на внутренний, но и на экспортные рынки, а также проведение НИОКР на территории Российской Федерации. В результате реализации проектов будет создано свыше 1400 высокотехнологичных рабочих мест, а в бюджеты различных уровней поступит свыше 523 млрд руб.", - отметил Д.Мантуров.



Так, "Фольксваген Груп Рус" планирует реализовать проект по углублению локализации уже обкатанных на российском рынке моделей автомобилей. Производство двигателей предполагается с выполнением операций: мехобработка шатунно-поршневой группы, коленчатого вала, головки блока цилиндров, блока цилиндров. Кроме того, предусматривается использование заготовок коленчатого вала, блока цилиндров, головки блока российского производства. Также планируется локализация коробки перемены передач и электронных систем управления автомобилем.



Volkswagen AG - крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят такие известные марки, как Lamborghini, Bentley, Bugatti. В 2009 году Volkswagen приобрёл 49.9% акций Porsche AG, слияние с которой завершилось в 2010 году. Компания занимается выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania. Штаб-квартира Volkswagen расположена в Вольфсбурге. Дочерняя структура компании в РФ - "Фольксваген Груп Рус" - в 2007 году запустила завод в Калуге проектной мощностью 150 тыс. автомобилей в год.



Марка Volkswagen присутствует более чем в 150 странах и производит автомобили более чем на 50 заводах в 14 странах. В 2017 году Volkswagen выпустил 6.23 миллиона автомобилей. В настоящее время 198 тыс. человек работают в Volkswagen по всему миру. Марка имеет 7.7 тыс. дилерских центров, в которых работают 74 тыс. сотрудников.



Volkswagen Group Rus представляет интересы концерна Volkswagen в России: компания производит ключевые модели Volkswagen и SKODA на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде и отвечает за импорт и сбыт продукции марок Volkswagen - лёгковые автомобили, Volkswagen Коммерческие автомобили, Audi, SKODA, Bentley и Lamborghini. В зону ответственности Volkswagen Group Rus также входят задачи экспорта и сбыта на рынках стран СНГ.



Volkswagen Коммерческие автомобили является самостоятельной маркой в составе концерна Volkswagen, осуществляет производство, сбыт и обслуживание легких коммерческих автомобилей по всему миру. Модельный ряд включает четыре серии и представлен разнообразными моделями, начиная с легкого городского автомобиля для перевозки малотоннажных грузов и пассажиров Caddy, грузопассажирских T6 (Multivan, Transporter, Caravelle, California), Crafter и заканчивая пикапом Amarok.



"Джи Эм-АВТОВАЗ" создано в 2001 году компаниями General Motors, ОАО "АвтоВАЗ" и Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР). Первый автомобиль Chevrolet NIVA сошел с конвейера СП 23 сентября 2002 года. В настоящее время компании "Дженерал Моторс" в лице "Джи Эм Аусландзпроекте ГмбХ" и АвтоВАЗу принадлежит по 50% акций предприятия.



АВТОТОР - один из крупнейших автопроизводителей России, первым в стране начавший выпуск автомобилей иностранных марок, ведёт свою историю с ноября 1994 года.



Осуществляет свою деятельность на территории Особой экономической зоны в Калининградской области. В настоящее время выпускаются легковые автомобили известных мировых брендов - BMW, KIA, Hyundai , а также коммерческие автомобили Hyundai, Ford Cargo .



Завод "ПСМА Рус" расположен в 180 км от Москвы, в Калуге. Это современный объект площадью 125 тыс. кв. м, открытый в 2009 году и способный производить 125 тыс. автомобилей в год. В сентябре 2010 года Mitsubishi Motors Corporation запустила под Калугой собственное производство. В настоящее время на заводе производится сборка моделей Mitsubishi Outlander и Pajero Sport в режиме полного цикла (CKD).



Toyota Motor Corporation - крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе. Является крупнейшей автомобилестроительной публичной компанией в мире, а также крупнейшей публичной компанией в Японии. Главный офис компании находится в городе Тоёта, префектура Айти (Япония).



ООО "Тойота Мотор", являющееся официальным представителем Toyota на российском рынке, осуществляет свою деятельность в России с 1 апреля 2002 года.



Volvo - шведский концерн. Производит коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, двигатели и различное оборудование. Ранее концерн Volvo производил также легковые автомобили, но в 1999 продал своё отделение легковых автомобилей под именем Volvo Personvagnar (Volvo Cars) концерну Ford, который в 2010 году перепродал его концерну Geely.



ООО "Вольво Карс" является официальным представителем изготовителя Volvo на российском рынке.



"AK&M" от 03.07.2019