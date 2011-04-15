В госсистеме "Платон" меняется тариф. Об этом говорится в материалах Минтранса РФ.



Так, с 1 июля 2019 года расчёт платы для грузоперевозчиков за использование федеральных дорог проходит по новому тарифу 2.04 руб. за км.



Таким образом, размер индексации тарифа государственной системы "Платон" снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции и составляет 14 коп.



Реформирование тарифа проведено в соответствии с требованиями грузоперевозчиков о предсказуемости его увеличения. Дальнейшие планы по индексированию тарифа также будут учитывать это требование.



Поэтапное увеличение тарифа (в течение последующих 3 лет) в отличие от одномоментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции позволит снизить нагрузку на предпринимателей и обеспечит плавность изменения инфраструктурного тарифа.



В настоящее время в госсистеме "Платон" зарегистрировано 1.2 млн транспортных средств. Объём поступлений в Дорожный фонд России за время её работы достиг 77 млрд руб. За счёт этих средств уже отремонтировано свыше 2 тыс. км дорог, восстановлено и построено более 30 мостов в 40 регионах страны. Также в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Карта убитых дорог" на основании выбора грузоперевозчиков выполнен ремонт 700 км федеральных дорог, ведется реконструкция трассы Р-243 от Костромы до Перми.



В соответствии с указанным постановлением уточнён порядок расчёта размера платы в госсистеме "Платон" как произведение: базового размера платы 3.73 руб. на один километр пути, пройденного по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т, и установленного пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 504; коэффициента 0.51, введенного пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 года N 1191 в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года N 843; и индексации в размере накопленного фактического индекса потребительских цен.



Фактическое изменение индекса потребительских цен публикуется на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе "Потребительские цены".



Причём, согласно принятому постановлению, с 1 июля 2019 года применяется индексация исходя из фактического изменения индекса потребительских цен с 15 ноября 2015 года по февраль 2017 года включительно. Исходя из этого, размер платы составит 2.04 руб. на один километр пути, пройденного по указанным автомобильным дорогам.



С 1 февраля 2020 года будет применяться индексация исходя из фактического изменения индекса потребительских цен с 15 ноября 2015 года по февраль 2019 года включительно. Учитывая уже опубликованные статистические данные Росстата за указанный период, размер платы с 1 февраля 2020 года составит 2.20 руб. на один километр пути, пройденного по указанным автомобильным дорогам.



Размер платы в более поздние периоды подлежит определению с учетом появления информации Росстата о фактическом изменении индекса потребительских цен за указанные в постановлении периоды.



"AK&M" от 03.07.2019