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03/07/2019
12:06

Д.Медведев утвердил новую редакцию паспорта Центральной кольцевой автомобильной дороги

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил новую редакцию паспорта проекта Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Об этом говорится в материалах Минтранса РФ.

Документ позволит Государственной компании "Автодор" (инициатору инвестиционного проекта) обеспечить ритмичное финансирование работ в разгар строительного сезона, а также провести полное привлечение средств концессионеров и инвесторов, что жизненно важно для проекта, вступившего в решающую фазу реализации.

На данный момент заключены договоры на строительство всех участков кольцевой автодороги. На всем протяжении ведется активное строительство элементов дороги, искусственных дорожных сооружений, идут работы по переустройству инженерных коммуникаций. Действует созданный по поручению Президента России оперативный штаб строительства, решая системные проблемы реализации проекта. Только на строительной площадке ежедневно задействовано более 5.5 тыс. человек и 1.5 тыс. единиц строительной техники.

Напомним, что в мае 2019 года председателем Правительства РФ утверждён сетевой план-график мероприятий по реализации проекта. Целью инвестиционного проекта ЦКАД является создание условий для формирования современной транспортной инфраструктуры, интегрированной с сетью международных транспортных коридоров в целях реализации транзитного потенциала нашей страны. Также проект призван обеспечить обслуживание транспортных потоков за пределами центральной части Московского транспортного узла, и снизить перегрузку относящейся к нему сети автомобильных дорог.



"AK&M" от 03.07.2019
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